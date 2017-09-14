Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили легендарного диктора Игоря Кириллова с юбилеем

Президент России Владимир Путин и председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поздравили народного артиста СССР Игоря Кириллова с юбилеем. Об этом сообщают пресс-службы Кремля и федерального кабинета министров.

Напомним, телеведущий, диктор ЦТ и Гостелерадио СССР, лауреат Госпремии СССР Игорь Кириллов сегодня отмечает 85-летие.

«Вы стояли у истоков создания легендарных традиций отечественной дикторской школы, новостного телевещания», — сказано в телеграмме от Владимира Путина.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, Игорь Кириллов стал для россиян олицетворением лучших традиций дикторского мастерства и ораторского искусства.