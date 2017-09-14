Общество 14 сентября 2017, 14:55

Профессор УрФУ стал шестым россиянином, принятым в Финскую академию наук и литературы

Избрание Михаила Волкова из УрФУ членом Финской академии наук и литературы

Учёный на своё избрание отреагировал скромно. Фото: пресс-служба вуза

Заведующий кафедрой алгебры и фундаментальной информатики, главный научный сотрудник лаборатории комбинаторной алгебры ИЕНиМ УрФУ Михаил Волков избран иностранным членом Финской академии наук и литературы. Он стал шестым таким учёным из России и первым — из УрФУ, сообщает пресс-служба вуза.

В начале этой недели в Академию было принято 30 финских учёных и 8 иностранных. Всего в ней 333 места для соотечественников и 173 — для учёных из-за границы. При этом действует правило: по достижении учёным 65 лет его квота становится вакантной, однако он продолжает считаться действующим членом сообщества. Таким образом, на данный момент членами финской академии являются более 700 финских учёных и 180 иностранцев.

Сам Михаил Волков на своё избрание отреагировал довольно скромно: «До этого у меня не было академических званий, и международное признание, конечно, приятно, однако каких-то особых привилегий оно не даёт. Возможно, членство в академии играет роль в некоторых рейтингах для университета. Каких-то сильных эмоций по поводу избрания не испытываю, так как я уже не в том возрасте».  

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Областная газета Свердловской области

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