Прокуратура закрыла на три месяца кафе «Перекрёсток» в Екатеринбурге

Проверка выявила многочисленные нарушения трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства

В Екатеринбурге прокуратура приостановила деятельность кафе «Перекрёсток» на улице Библиотечной. Антисанитария в заведении общепита угрожала жизни и здоровью людей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, деятельность кафе была проверена надзорными органами по обращению жильцов дома по улице Библиотечная.

Проверка выявила многочисленные нарушения трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также пожарной безопасности. В отношении руководства заведения было возбуждено 13 административных дел. Директору предприятия-собственника кафе внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

Санитарные нарушения рассматривались в суде. В ходе заседания прокурору удалось доказать, что царящая в кафе антисанитария несёт угрозу жизни и здоровью людей.

Среди выявленных нарушений отмечается наличие в холодильнике гнилых продуктов и отсутствие маркировки, нарушение товарного соседства, захламление территории кафе, крайне неудовлетворительное санитарное состояние производственного помещения, нарушение условий хранения пищевых продуктов и многое другое. Кроме того, само помещение кафе нуждается в ремонте.

Кировский районный суд назначил административное наказание в виде приостановления деятельности кафе «Перекрёсток» на 90 суток.