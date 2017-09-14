Избирком Свердловской области обнародовал окончательные результаты губернаторских выборов

Облизбирком подтвердил, что Евгений Куйвашев одержал победу на выборах. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Избирательная комиссия Свердловской области сегодня приняла постановление «О результатах выборов губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года». Этот документ будет опубликован в завтрашнем номере «ОГ».

Как говорится в постановлении, в голосовании на выборах приняло участие около 1,27 млн избирателей, что составило 37,32% от общего числа свердловчан, имеющих право принимать участие в выборах.

За избрание Евгения Куйвашева губернатором Свердловской области проголосовали более 788,9 тыс. жителей региона (62,12% от общего числа избирателей, принявших участие в выборах).

«Известить Куйвашева Евгения Владимировича не позднее 15 сентября 2017 года об избрании на должность губернатора Свердловской области», — говорится в поставновлении облизбиркома.

Напомним, инаугурация главы региона намечена на 18 сентября.