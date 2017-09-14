Культура 14 сентября 2017, 15:43

Авторы популярного сериала «Игра престолов» отснимут несколько версий концовок

Авторы популярного сериала «Игра престолов» отснимут несколько версий концовок. Как сообщают РИА «Новости», создатели телесериала хотят сохранить интригу до конца.

По сообщению программного директора американского канала HBO Кейси Блойса, такое решение было принято для того, чтобы избежать преждевременного раскрытия сюжетной концовки.

Отмечается, что подобное для съёмочной команды не ново. Так актёр Кит Хэрингтон (Джон Сноу) снимался в ложных сценах для предыдущего сезона.

Напомним, что завершающую серию седьмого сезона «Игры престолов» посмотрели 16,5 миллиона зрителей.

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Областная газета Свердловской области

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