В Екатеринбурге собрались представители региональных операторов капремонта со всей страны. Фото: областной департамент информполитики

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис отметил смелые эксперименты свердловчан по круглогодичному ремонту жилья. Об этом он сказал на открывшемся сегодня в Екатеринбурге IV Всероссийском съезде региональных операторов капремонта многоквартирных домов.

— Мы видим позитивную динамику, смелые эксперименты по круглогодичному ремонту, по ускоренной замене лифтов, и очень хорошие показатели в целом, — охарактеризовал Средний Урал Андрей Чибис.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, на ближайшие 30 лет руководство Свердловской области запланировало капитальный ремонт 28 тыс. многоквартирных домов. По мнению вице-губернатора Свердловской области Сергея Швиндта, эта работа имеет важнейшее значение для развития региона.