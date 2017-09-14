Экономика 14 сентября 2017, 15:42

Андрей Чибис отметил смелые эксперименты свердловчан по круглогодичному ремонту жилья

IV Всероссийский съезд региональных операторов капремонта многоквартирных домов

В Екатеринбурге собрались представители региональных операторов капремонта со всей страны. Фото: областной департамент информполитики

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис отметил смелые эксперименты свердловчан по круглогодичному ремонту жилья. Об этом он сказал на открывшемся сегодня в Екатеринбурге IV Всероссийском съезде региональных операторов капремонта многоквартирных домов.

— Мы видим позитивную динамику, смелые эксперименты по круглогодичному ремонту, по ускоренной замене лифтов, и очень хорошие показатели в целом, — охарактеризовал Средний Урал Андрей Чибис.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, на ближайшие 30 лет руководство Свердловской области запланировало капитальный ремонт 28 тыс. многоквартирных домов. По мнению вице-губернатора Свердловской области Сергея Швиндта, эта работа имеет важнейшее значение для развития региона.

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Областная газета Свердловской области

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