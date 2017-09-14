Уральцы могут потерять права на землю

Юрий Казарин живет один в деревенском домике, который построил сам.Фото: Владимир Мартьянов

Кадастровая палата Свердловской области напоминает о новых правилах кадастрового учёта объектов недвижимости и регистрации прав на них.

В «Областной газете» сегодня вышла тематическая страница «Дом.Сад.Огород» — секреты садового хозяйства для наших читателей. Читайте на полосе: известный поэт и доктор философии Юрий Казарин рассказывает о своём деревенском домике и как сам построил его. Также читателей ждут полезные советы, как не потерять права на землю под дачными участками и правильно сформировать компостную яму.

Еще одна тематическая страница вышла сегодня в «Областной газете» - «Здоровье уральцев». В материале врачи разных специализаций советуют, как уберечь себя от сезонных проблем со здоровьем.

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