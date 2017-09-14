Носов: "Впору говорить не о "чеченском", а о "тагильском" результате

На выборах-2017 Сергей Носов набрал 91 процент голосов избирателей

Вновь избранный мэр Нижнего Тагила Сергей Носов дал в Екатеринбурге пресс-конференцию, где объяснил в чем секрет его очередного феноменального результата на выборах (91 процент голосов) и каковы планы по развитию города накануне 300 летия.

- Впору говорить не о "чеченском результате", а о тагильском. Мы не занимались агитацией. Люди принимали решение сами, без давления и пропаганды. Это объективный результат, - прокомментировал свои результаты Носов.

Мэр напомнил, что пять лет назад набрал на полтора процента больше. Это снижение он объяснил тем, что явка в Тагиле в этом году была выше, чем на прошлых выборах.

Сергей Носов выразил надежду, что в тандеме с Евгением Куйвашевым работа будет продолжаться и после выборов. Он отметил, что в ближайшие пять лет, во время подготовки к 300-летию города Нижний Тагил будет особенно нуждаться в финансовой поддержке от области.

Приоритетом в планах стоит работа по водоподготовке. На текущий момент ведутся переговоры с компанией, заявленной на конкурс. Благодаря Году экологии обратили внимание и на очистные сооружения - они не соответствуют нормативам. Вся работа, связанная с очисткой воды и стоков, как отметил Сергей Носов, растянется больше, чем на пять лет - задачи масштабные и довольно сложные для исполнения.

Серьёзно поработать вместе с регионом предстоит по программе благоустройства дворов. Мэр даже выразил желание, чтобы на эти цели Нижнему Тагилу было выделено столько же средств, сколько Екатеринбургу. Пересмотреть планируют и подход к софинансированию культурной сферы: сейчас 20 процентов выделяет область, а 80 — город.

- Хоть на пять лет давайте наоборот? - решил не скромничать Носов.

Также он коснулся темы строительства школ и напомнил, что уже в этом году в городе начнётся закладка новой школы на 1200 мест. Что касается ремонта дорог, мэр подчеркнул, что объём работ в этом году сопоставим с показателем 2013 года, рекордным по дорожному строительству.

- На мой взгляд, чтобы спокойно работать по реализации подобных проектов, надо иметь долгосрочные контракты, чтобы экономить хотя бы на конкурсных процедурах, которые сегодня занимают уже не полтора месяца, а два с половиной. Я смотрю и радуюсь прогнозу - в течение десяти дней будет сухая погода. Пообещали успеть и мы успеем, - отметил градоначальник.

Инаугурация Сергея Носова состоится завтра, 15 сентября, в Нижнетагильском театре драмы.