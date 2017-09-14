Из-за вируса Коксаки в Турции Роспотребнадзор подал около 200 претензий для защиты прав туристов

Вспышка инфекции в Турции создала немало проблем и туристам, и турфирмам. Фото: Алексей Кунилов

В связи со вспышкой вируса Коксаки в Турции Роспотребнадзор подготовил около 200 претензий в адрес туроператоров и турагентов. Речь идёт о защите имущественных интересов туристов, отказавшихся от поездки на курорт из-за риска пострадать от этого заболевания.

Как сообщает Profi.Trevel, в 12 случаях дело уже дошло до судебных исков.

— На нашей горячей линии было зафиксировано около 1700 обращений с жалобами в сфере выездного туризма, из них около 1200 по всей стране непосредственно связано с организацией отдыха в Турецкой республике. Речь идёт об отказе в возврате денежных средств или в отказе в перебронировании и т. д. И по результатам этих обращений мы составили около 200 претензий в адрес туроператоров и турагентов и подали 12 судебных исков в защиту имущественных интересов туристов, — прокомментировала пресс-секретарь Центрального аппарата Роспотребнадзора Анна Брычева.

Самые жаркие споры между туристами и представителями турфирм завязались из-за нежелания турагентов и туроператоров возвращать полную стоимость путёвки. Чаще всего представители сферы путешествий пытаются удержать в свою пользу сумму фактически понесённых расходов.