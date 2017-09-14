В России пятую часть «Пиратов Карибского моря» посмотрело более 9 млн человек

Пятую часть «Пиратов Карибского моря» посмотрело более 9 млн человек в России. Фото: Нина Георгиева

Пятую часть «Пиратов Карибского моря» посмотрело более 9 млн человек в России. По данным портала kinodata.pro, кризис с прокатом можно отметить только у отечественных фильмов.

Как сообщается, кинолента «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» после прошедшего уик-энда насчитывает 9 млн 000 тыс. 141 зритель. Коммерческие показатели картины, на сегодняшний день в отечественном прокате, уступают только научно-фантастическому фильму «Аватар» Джеймса Кэмерона (14,13 млн зрителей) и двум мультипликационным лентам «Тайная жизнь домашних животных» (9,52 млн зрителей) и «Зверополис» (9,39 млн зрителей).

Напомним, что комедия «Бабушка лёгкого поведения» (с Александром Реввой в главной роли), стала единственной картиной окупившей себя в летнем прокате.

Также отметим, что в начале осени уверенно стартовал мистический детектив «Гоголь. Начало». Всего за 11 дней он отбил 6,2 млн долларов США, что может окупить стоимость всех 4 частей.