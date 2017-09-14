В Екатеринбурге вынесли приговор кладбищенскому сторожу-взяточнику

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему смотрителю кладбища. Он брал с людей взятки за места на погосте.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, суд вынес приговор 39-летнему жителю Екатеринбурга, работавшему смотрителем кладбища. Он признан виновным в нескольких эпизодах поучения взяток.

Как было установлено в ходе следствия, будучи кладбищенским сторожем, в 2014-2015 годах подсудимый брал с людей взятки за захоронение родственников на Широкореченском кладбище. Таких эпизодов было установлено 9. При этом, суммы поборов составляли от 40 до 80 тыс. рублей, в зависимости от платёжеспособности родственников умершего. В общей сложности, бывший сторож «заработал» на людском горе 500 тыс. рублей.

«Зачастую, обсуждая сумму взятки, злоумышленник просил заплатить ему столько, сколько составляет скоростной режим в городской черте, намекая на то, что при разрешенной для автомобилистов в городе скорости в 60 км/ч граждане должны передать ему 60 тысяч рублей», - рассказали в СУ СКР.

С учётом того, что ранее суд уже выносил в отношении подсудимого приговор по аналогичным трём преступным эпизодам, ему назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 9 млн рублей. Кроме того, ближайшие три года осуждённый не сможет занимать должности в муниципальных учреждениях