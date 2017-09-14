Женщинам в России платят на 26% меньше, чем мужчинам

Женщины порой трудятся не меньше мужчин, но зарплаты получают не равноценные. Фото: Алексей Кунилов

Женщинам в России платят на 26% меньше, чем мужчинам, сообщает Интерфакс. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на заседании совета по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

Согласно статистике, средняя «мужская» зарплата в РФ по итогам 2015 составила 36,8 тысяч рублей, в то время как женщины получали около 28 тысяч. Такая разница — показатель серьёзного отставания России от многих зарубежных стран, считает Ольга Голодец.

При этом наименьший разрыв в зарплатах мужчин и женщин наблюдается в сфере образования.

Напомним, недавно «ОГ» писала о том, на что готовы пойти россияне ради высокой зарплаты.