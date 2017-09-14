На Среднем Урале смешали с землей 108 килограммов санкционных яблок

Санкционные яблоки были уничтожены путём денатурации. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области.

В Свердловской области инспекторы Россельхознадзора выявили 108 кг яблок, запрещённых к ввозу в Российскую Федерацию. Санкционная продукция уничтожена.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области, нелегальные яблоки были обнаружены в ходе проверки продовольственной базы на ул. Кирова, 49 в Серове.

«В ходе рейда выявлено нарушение запрета ввоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции - яблок свежих неустановленного происхождения в количестве 108,3 кг. На данную партию продукции не предоставлены сопроводительные документы, отсутствуют маркировка или этикетки», - говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с законодательством, изъятые яблоки были уничтожены на полигоне ТБО возле Верх-Нейвинска путём денатурирования (смешивания с землей).