Новый глава Сысерти вступил в должность

Ранее Дмитрий Нисковских возглавлял областной мининвест. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Сысертском ГО прошла инаугурация нового главы - Дмитрия Нисковских, ранее возглавлявшего министерство инвестиций и развития Свердловской области. Об этом сообщил на заседании правительства глава региона Евгений Куйвашев.

Торжественная церемония прошла перед зданием администрации. Нового мэра горожанам представил первый вице-губернатор Алексей Орлов, который много лет был непосредственным руководителем Дмитрия Нисковских. Напомним, до назначения на пост первого вице-губернатора Алексей Орлов возглавлял министерство инвестиций и развития области, а Дмитрий Нисковских был его заместителем.

Напомним, новый мэр Сысерти был выбран депутатами прошлого созыва думы в конце августа. На пост главы муниципалитета претендовали восемь человек. Сейчас в городском округе выбран новый состав думы, с которым Дмитрию Нисковских и предстоит работать.