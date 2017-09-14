Политика 14 сентября 2017, 17:11

Новый глава Сысерти вступил в должность

Ранее Дмитрий Нисковских возглавлял областной мининвест. Фото: Алексей Кунилов

Ранее Дмитрий Нисковских возглавлял областной мининвест. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Сысертском ГО прошла инаугурация нового главы - Дмитрия Нисковских, ранее возглавлявшего министерство инвестиций и развития Свердловской области. Об этом сообщил на заседании правительства глава региона Евгений Куйвашев. 

Торжественная церемония прошла перед зданием администрации. Нового мэра горожанам представил первый вице-губернатор Алексей Орлов, который много лет был непосредственным руководителем Дмитрия Нисковских. Напомним, до назначения на пост первого вице-губернатора Алексей Орлов возглавлял министерство инвестиций и развития области, а Дмитрий Нисковских был его заместителем. 

Напомним, новый мэр Сысерти был выбран депутатами прошлого созыва думы в конце августа. На пост главы муниципалитета претендовали восемь человек. Сейчас в городском округе выбран новый состав думы, с которым Дмитрию Нисковских и предстоит работать. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

Дворец молодёжи представляет:

Дворец молодёжи представляет:

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (14 сентября)

Фото: Владимир Васильев
Лидер надвигающейся революции посоветовал всей стране брать пример с Екатеринбурга

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

«Реальный театр»

«Реальный театр»