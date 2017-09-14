Пострадавший в Грузии турист из Екатеринбурга вернулся на родину спецрейсом

Спецрейс Екатеринбург-Тбилиси–Екатеринбург был осуществлён 8 сентября. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Пострадавшего в Грузии туриста из Екатеринбурга привезли на родину. Для транспортировки путешественника был подготовлен специальный рейс.

Как сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний», спецрейс Екатеринбург-Тбилиси–Екатеринбург был осуществлён 8 сентября. Специально для перевозки пострадавшего, в самолёте было проведено сложное техническое переоснащение. Часть салона лайнера переоборудовали под требования для лежачих больных. Для этого пришлось демонтировать девять кресел, вместо которых в салоне установили специальный медицинский блок с оборудованием.

Кроме того, в Тбилиси вылетела бригада медиков, которые сопровождали Сергея Ковалёва во время перелёта и следили за его самочувствием.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» несчастный случай с уральским путешественником произошёл в Тбилиси в ночь с 8 на 9 августа. В результате падения с балкона 6-го этажа у Сергея Ковалёва были диагностированы многочисленные переломы и разрывы внутренних органов. В социальных сетях был организован сбор средств в помощь пострадавшему туристу. Он должен был провести в больнице около 1,5 месяцев.