Инклюзивное образование в Свердловской области стало доступнее

В прошлом учебном году по новым стандартам уже 1982 ребёнка окончили первый класс и перешли в следующий. Фото: Александр Зайцев

Год назад в Свердловской области были введены федеральные государственные образовательные стандарты для обучающихся с ОВЗ. С тех пор по новым стандартам уже 1982 ребёнка окончили первый класс и перешли в следующий, а в этом году первоклассников поступило ещё больше — 2206 человек.

Как сообщает областной департамент информполитики, на данный момент в Свердловской области действуют восемь стажировочных площадок на базе школ, реализующих адаптированные программы для учащихся с ОВЗ. Для этих нужд закуплено современное оборудование и материалы на сумму 133 млн рублей.

«Я не первый раз в Екатеринбурге, я понимаю, что результаты и региональной политики, и профессионалов, которые здесь работают, привели к тому, что вы очень успешны в этой задаче», – отметила директор Института проблем инклюзивного образования Московского государственного психолого-педагогического университета Светлана Алёхина.

Сейчас в Екатеринбурге стартовала научно-практическая конференция, посвящённая образованию детей с ОВЗ. Эксперты всероссийского уровня обсудят, инновационные подходы к созданию учебной литературы и использование современных технологий для обучения детей-аутистов.

Добавим, что недавно учёные-психологи из УрФУ представили необычный букварь-конструктор, предназначенный специально для детей с расстройствами аутического спектра.