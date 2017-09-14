Энергетики пообещали открыть улицу Фурманова в Екатеринбурге к 30 сентября

Замена теплотрассы на улице Фурманова стала причиной конфликта между энергетиками и областным ГИБДД. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге разгорелся конфликт между энергетиками и областным ГИБДД. Причиной спора стала реконструкция тепломагистрали М-24 на улице Фурманова. Там с 11 июля закрыты для автомобильного движения две полосы.

Как пояснили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), там сейчас ведётся замена 730 метров трубопровода диаметром 500 мм. Согласованная с администрацией Екатеринбурга дата окончания работ — 7 октября 2017 года.

Однако 7 сентября Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области направило на адрес АО «ЕТК» предписание с требованием до 20 сентября освободить для автомобильного движения две закрытые сейчас полосы.

«Выполнение необоснованного требования областного ГИБДД может привести к серьёзным технологическим нарушениям, невозможности проведения работ по завершению монтажа тепловых камер, теплоизоляции трубопроводов и закрытию лотков, и как следствие может повлиять на надёжность данного участка теплосети в предстоящем отопительном периоде», — говорится в сообщении пресс-службы ЕТК.

В связи с этим энергетики согласились открыть улицу Фурманова только к концу сентября.

«Готовы пойти навстречу Госавтоинспекции и автомобилистам города и ускорить работы по завершению реконструкции тепломагистрали к 30 сентября»,— отметили в пресс-службе ЕТК.