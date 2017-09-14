Куйвашев поручил Кузнецову разобраться с несанкционированными свалками

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Сегодня на заседании областного правительства врио главы региона Евгений Куйвашев поручил министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области в течение месяца разработать предложения по борьбе с несанкционированными свалками на территории области.

Как сообщил глава ведомства Алексей Кузнецов, который выступил с докладом об экологической ситуации в области, сейчас в регионе насчитывается около 400 несанкционированных свалок. "Поймали за руку" только 15 нарушителей. Штрафы, предусмотренные за это нарушение, доходят 100 тысяч рублей.

- 15 нарушителей из 400 - это очень мало, - сказал Евгений Куйвашев. - В течение месяца жду от вас предложений, как сделать эту работу более эффективной. Если необходима будет законодательная инициатива, мы подготовим такую инициативу. В общении с журналистом "Областной газеты" Алексей Кузнецов отметил, что нужно проработать вопрос, как пресечь нарушение и не допускать несанкционированного размещения отходов.

- Первое, что необходимо - настройка работы управляющих компаний. Кто нибудь слышал про промышленные отходы в наших лесах? Все это касается твёрдых коммунальных отходов - их у нас в области один процент. Поэтому надо выяснять, кто и откуда их вывозит и разбираться с этими товарищами. Как вариант, можно устанавливать ГЛОНАСС и выяснять, на полигон ездят эти машины или выгружают отходы в лес. Что касается вопроса космической съёмки - в еженедельном режиме будет отслеживаться, где появляются свалки.