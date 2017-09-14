Уральский теннисист стартовал на ЧЕ с победы

В Люксембурге начался командный чемпионат Европы по настольному теннису. Мужскую сборную России на нём представляют два свердловских теннисиста — Григорий Власов и Артур Абусев, а также Саади Исмаилов, Денис Ивонин и Владимир Сидоренко.

По итогам предыдущего чемпионата Европы, который прошёл в 2015 году в Екатеринбурге, российская сборная вошла в число 16 команд, выступающих в сильнейшем дивизионе. В результате жеребьёвки наши теннисисты попали в группу «С» вместе с командами Швеции, Греции и Люксембурга.

На первый матч против самой сильнейшей команды группы — Швеции — тренерский штаб сборной России выставил молодых игроков: 20-летнего Исмаилова, 15-летнего Сидоренко и 18-летнего Ивонина. Все они свои встречи проиграли с общим счётом по матчу 0:3. А вот во второй встрече против Люксембурга к столу вышел Власов, а также Исмаилов и Сидоренко. Во всех играх они одержали победу (общий счёт — 3:0).

Сегодня вечером, уже после подписания номера «ОГ» в печать, сборная России будет бороться за выход в четвертьфинал с греками. Матчи плей-офф пройдут 15–17 сентября.