В субботу в Екатеринбурге пройдёт «Кросс нации»

В субботу, 16 сентября, в Екатеринбурге состоится традиционный массовый забег «Кросс нации». В столице Урала забег пройдёт уже в 13-й раз, и организаторы ожидают, что на старт выйдут около 50 тысяч участников.

Как и раньше, забег будет проводиться на проспекте Ленина. Старт участники возьмут от площади Кирова и пробегут до улицы Восточной, после чего развернутся и отправятся на финиш, который также находится на площади перед главным учебным корпусом УрФУ. Торжественное открытие мероприятия состоится в 11:30, в 11:50 первыми пробегут дистанцию в 2018 метров спортсмены ФК «Урал» и юные воспитанники футбольных школ Екатеринбурга.

Массовые забеги, в которых может принять участие любой желающий, начнутся в 12:00. Примечательно, что с 9:30 до 14:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Мира (от Малышева до Первомайской), а с 10:45 до 14:30 — по проспекту Ленина (от Восточной до Мира) и улице Гагарина (от Малышева до Первомайской).

Помимо главного старта в Екатеринбурге, забеги пройдут и в муниципалитетах области.