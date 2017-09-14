Евгений Куйвашев передал 35 автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям Свердловской области

Новый транспорт отправятся в Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Артемовский, Сысерть, Ирбит и другие города Среднего Урала. Фото: Павел Ворожцов

Евгений Куйвашев вручил ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи и мобильных фельдшерско-акушерских пунктов представителям 17 медицинских учреждений из 15 муниципальных образований Свердловской области. Как сообщает областной департамент информполитики, транспорт отправится в города Среднего Урала.

Автомобили скорой медицинской помощи разной классификации будут направлены в учреждения здравоохранения Первоуральска, Каменск-Уральского, Нижнего Тагила, Артемовского, Сысерти, Ирбита, Волчанска, Кировграда, Краснотурьинска, Богдановича, Ревды, а также в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 и Областную детскую клиническую больницу № 1.

Помимо этого, в Красноуфимск, Арти, Бисерть и Ачит будут переданы передвижные фельдшерско-акушерские пункты на базе автобусов ПАЗ, приобретенные на средства областного бюджета.

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