Политика 14 сентября 2017, 20:05

«Пятилетка развития» станет одной из первых программ, которую утвердит новый состав правительства

Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев поручил обеспечить оперативное принятие и реализацию программы «Пятилетка развития». Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на заседании правительства врио главы региона Евгений Куйвашев поручил обеспечить оперативное принятие и реализацию программы социального и экономического роста Среднего Урала «Пятилетка развития».

Как сообщает областной департамент информполитики, после инаугурации губернатора, которая намечена на 18 сентября, программу утвердит новый состав кабмина. Отмечается, что реализация проекта направленна на продвижение региона и его вывод в тройку российских лидеров как по экономическому развитию, так и по качеству жизни людей.

Напомним, что 10 сентября в единый день голосования жители Свердловской области поддержали кандидатуру Евгения Куйвашева и его программу «Пятилетка развития». 

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Областная газета Свердловской области

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