В Екатеринбурге улица Кулибина станет односторонней

Улицу сделают односторонней в начале октября. Фото: 2 Gis

В Екатеринбурге улицу Кулибина сделают односторонней в сторону Комсомольской в начале октября. Решение об этом было принято вчера, 14 сентября, на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Сегодня на улице Кулибина очень узкая проезжая часть, ситуацию также усугубляют припаркованные автомобили, из-за чего постоянно возникает опасность ДТП. По мнению комиссии по безопасности дорожного движения, транспортная ситуация на участке стала лучше по после установки светофора на перекрёстке улиц Кулибина и Комсомольская, после изменения схемы движения напряжённость должна снизиться до минимума.

Кроме того, участники встречи решили обустроить пешеходный переход в проезде между улицами Волгоградская и Денисова-Уральского по просьбам жителей близлежащих домов. "Зебра" со знаками появится в районе дома на улице Московская, 214/2 в четвёртом квартале.