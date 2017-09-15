ВКС за неделю пять раз перехватили самолёты-разведчики у границ России

ВКС за неделю пять раз перехватили самолёты-разведчики у границ России. Всего разведку вели 37 летательных аппаратов других стран, пишет "РИА Новости" со ссылкой на данные министерства обороны РФ.

Установлено, что воздушная разведка велась на западном стратегическом направлении (25 летательных аппаратов), юго-западном (одно судно), арктическом (восемь аппаратов), восточном (три воздушных судна).

Напомним, на прошлой неделе в министерстве обороны РФ о девяти перехватах самолетов-разведчиков у границ России.