Школьники Рефтинского выиграли поездку в Италию

Проект «Энелджайзер – витамины будущего» был признан лучшим. Фото: пресс-центр ПАО «Энел Россия»

В Рефтинском состоялось награждение победителей национального и регионального этапов восьмого сезона международного образовательного проекта «Play Energy-2016». Проект проходил под девизом «Покажи свою энергию», участие в нём приняли школьники 153 классов из 27 школ Рефтинского, Асбеста, пос. им. Малышева.

Как сообщает пресс-центр ПАО «Энел Россия», школьники 9-10 классов школ №6 и №17 ГО Рефтинский стали победителями национального этапа, именно они отправятся в Италию. Проект Екатерины Копаловой, Екатерины Ядрышниковой и Анны Китовой – «Энелджайзер – витамины будущего» был признан лучшим. Девушки представили проект создания фабрики по производству витаминов, желе и соков из фруктов.

Отметим, что серебряным призёром национального тура стал ученик 7 "б" класса школы №4 Асбеста Николай Ерёмин и руководитель проекта (учитель русского языка) за работу «Энергия поплавка».

Напомним, что за 8 лет существования проекта «Play Energy» работы, представленные Рефтинской ГРЭС, трижды становились национальными победителями проекта и получали право принять участие со сверстниками из других стран в международной церемонии награждения, которая проходит в Италии.