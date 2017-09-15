AliExpress, eBay и Amazon могут исключить Россию из списка доставки. Фото: Александр Зайцев

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала поправки в Налоговый колекс и закон «Об информации», согласно которым онлайн-площадки AliExpress, eBay и Amazon должны будут платить налог на поставку товаров в Россию. В случае его неуплаты сайты компаний могут быть заблокированы Роскомнадзором, сообщает «Коммерсантъ».

АКИТ, куда входят 37 крупных российских ритейлеров, считает эти меры уравнивающими конкурентоспособность отечественных компаний и иностранных поставщиков. Напомним, последние в настоящий момент не платят НДС и ввозные таможенные платежи при реализации товаров по цене до 1 тыс. евро и весом до 31 кг.

Предлагаемый налог для иностранных ритейлеров может составить 15,25% - в случае его неуплаты Роскомнадзор будет блокировать страничку продавца до тех пор, пока тот не исправит ситуацию.

Исполнительный директор АКИТ Артём Соколов подтвердил информацию, в Минэкономики РФ сейчас рассматривают предложение, в AliExpress от комментариев отказались.

Гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов о новом налоге отозвался отрицательно: по его словам, продавцам будет проще исключить Россию из списка доставки. Он также добавил, что стоимость товаров на иностранных площадках обычно уже содержит операционные издержки магазина, национальные налоги и сборы и даже комиссию за использование интернет-ресурса и платёжной системы. «На выбор покупки из-за рубежа влияет стоимость доставки и период её ожидания: отсутствие этих факторов у российских магазинов — их конкурентное преимущество, о чём постоянно умалчивается. Кроме того, розничный импорт уже регулируется таможенными пошлинами», - добавил Илья Кретов.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов в свою очередь заявил, что регистрация зарубежных продавцов в ФНС в принципе будет невозможна. Он уверен, что ФНС просто физически не сможет обеспечить такой объём регистрации, учитывая, что только на двух крупнейших интернет-площадках — Alibaba и Ebay — сейчас работают более 5,1 млн продавцов, и это количество продолжает расти. «Ломать систему ради 0,7% смогут только компании, для которых Россия является определяющим рынком. Но в мире ничего не известно о хотя бы одной такой компании», - говорит Александр Иванов.

Добавим, что объём трансграничной торговли в России продолжает стремительно увеличиваться — только в первом полугодии 2017 года он вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.