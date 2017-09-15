В Екатеринбурге утром сгорел очередной автомобиль. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге сегодня, 15 сентября, утром сгорел очередной автомобиль ВАЗ 2106. Возгорание произошло на площади четырёх квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании машины на улице Уфалейской поступило в диспетчерскую в 6:18. На тушение пожара выезжали семь огнеборцев на двух спецмашинах. В 6:31 открытое горение удалось ликвидировать, в 7:18 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. Однако автомобиль спасти не удалось, он сгорел полностью, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.