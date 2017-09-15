Общество 15 сентября 2017, 10:06

В Екатеринбурге утром сгорел очередной автомобиль

Автомобиль горит

В Екатеринбурге утром сгорел очередной автомобиль. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Екатеринбурге сегодня, 15 сентября, утром сгорел очередной автомобиль ВАЗ 2106. Возгорание произошло на площади четырёх квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России    по Свердловской области. 

- Сообщение о возгорании машины на улице Уфалейской поступило в диспетчерскую в 6:18. На тушение пожара выезжали семь огнеборцев на двух спецмашинах. В 6:31 открытое горение удалось ликвидировать, в 7:18 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. Однако автомобиль спасти не удалось, он сгорел полностью, рассказали в пресс-службе   ГУ МЧС России по региону. 

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Областная газета Свердловской области

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