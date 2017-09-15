Общество 15 сентября 2017, 10:33

В Нижнем Тагиле виновника ДТП обязали выплатить 90 тысяч рублей пострадавшей девочке

Зал суда

В Нижнем Тагиле виновника ДТП обязали выплатить 90 тысяч рублей пострадавшей девочке. Фото: Александр Исаков

В Нижнем Тагиле виновника ДТП обязали через суд выплатить 90 тыс. руб. пострадавшей 15-летней девочке в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. 

ДТП произошло 30 июля прошлого года на перекрёстке улиц Вагоностроителей и Орджоникидзе в Нижнем Тагиле. Водитель Daewoo Nexia не уступил дорогу ВАЗ-2124, двигавшемуся по главной дороге, и допустил столкновение. В результате происшествия несовершеннолетней пассажирке отечественного ТС был причинён вред здоровью средней тяжести, в том числе перелом руки. 

Тагилстроевский районный суд города назначил виновному штраф на сумму 15 тыс. руб. и признал нарушение по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего").

- Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку в связи с травмированием девочки и выяснила, что пострадавшая до сих пор испытывает физическую боль и головокружения, из-за чего пропускает занятия в школе.  Дзержинский районный суд города удовлетворил требования прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда с виновника ДТП. Судебный акт вступил в законную силу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. 

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Областная газета Свердловской области

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