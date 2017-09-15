Общество 15 сентября 2017, 10:58

В список самых грязных городов России попали Асбест и Нижний Тагил

Смог в городе, человек идёт в маске

В список самых грязных городов России попали Асбест и Нижний Тагил. Фото: Александр Зайцев

В список самых грязных городов России попали свердловские - Асбест и Нижний Тагил. Список из 15 городов с неблагоприятным атмосферным воздухом и наибольшим накоплением отходов назвал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в интервью "Российской газете".

"Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск, Асбест. В этих городах находится много производств, а значит, и много экологических рисков", - сказал Сергей Донской. 

Добавим, к концу Года экологии в нашей стране специалисты составят рейтинг городов по показателям выбросов, сбросов и образованию отходов, а также по качеству природоохранного управления. 

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Областная газета Свердловской области

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