В список самых грязных городов России попали Асбест и Нижний Тагил. Фото: Александр Зайцев

В список самых грязных городов России попали свердловские - Асбест и Нижний Тагил. Список из 15 городов с неблагоприятным атмосферным воздухом и наибольшим накоплением отходов назвал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в интервью "Российской газете".

"Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск, Асбест. В этих городах находится много производств, а значит, и много экологических рисков", - сказал Сергей Донской.

Добавим, к концу Года экологии в нашей стране специалисты составят рейтинг городов по показателям выбросов, сбросов и образованию отходов, а также по качеству природоохранного управления.