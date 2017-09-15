Екатеринбург снова услышит голос скрипки Антонио Страдивари

Сегодня стартует 82-й симфонический сезон Свердловской филармонии. Фото: пресс-центр Свердловской государственной академической филармонии

15 сентября стартует 82-й симфонический сезон Свердловской филармонии. Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса и скрипачки Саяки Сёджи представят бетховенскую программу.

Открытие сезона стартует между двумя крупными фестивалями, недавно отшумевшими «Безумными днями» и стремительно приближающейся «Евразией».

По данным пресс-центра Свердловской государственной академической филармонии, публика услышит 300-летний голос известнейшей скрипки Антонио Страдивари, которая когда-то принадлежала Наполеону Бонапарту.

В исполнении Саяки Сёджи прозвучит скрипичный концерт Людвига ван Бетховена. Она станет первой гостьей оркестра в этом сезоне и откроет список музыкантов, которым предстоит встретиться с главным коллективом Свердловской филармонии и жителями уральской столицы.

А солирующий оркестр выступит с Седьмой бетховенскойсимфонией, которую сам композитор называл одним из лучших своих сочинений.