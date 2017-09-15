Благоустройство Екатеринбурга после ремонта теплотрасс завершится к 10 октября. Фото: Александр Зайцев

В уральской столице специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) завершают подготовку всех теплотрасс к зиме. Благоустройство города после ремонта закончится к 10 октября, пообещали в пресс-службе компании.

- Работы по восстановлению территорий продлятся до 10 октября (асфальтирование, обустройство бордюров и газонов). Сегодня теплосети Екатеринбурга уже готовы принимать ресурс от источников. К началу первого этапа подключения к теплу – 18 сентября – все теплотрассы будут включены в систему циркуляции, – рассказали в пресс-службе ЕТК.

Добавим, в рамках программы «Re: конструкция - 2017» в этом году по ул. Стачек на Эльмаше смонтирован новый трубопровод диаметром 700 мм, протяжённостью более километра, по ул. Решетникова заменены 92% трубопровода (протяжённость - 759 метров) и 40% строительных конструкций, по ул. Фурманова (от Серова до Московской) ведётся перекладка трубопровода (протяжённость - 730 метров).

Отметим, график подключения к теплу в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме можно посмотреть здесь.