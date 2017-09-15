Ольга Голодец выступила против патриархата в органах власти

Ольга Голодец считает, что женщинам не пускают в органы власти. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец выступила против ущемления интересов женщин в органах власти. Об этом пишет Интерфакс.

Помимо кардинально отличающихся в худшую сторону зарплат, женщины, по сравнению с мужчинами, практически не занимают мест в органах власти. «В России женщины представлены во всех отраслях деятельности, но их доля в органах власти, имеющих прямое влияние на социальное благополучие и будущее страны, остается невысокой», - заявила Ольга Голодец.

В частности, в Госдуме всего 15% женщин, в Совете Федерации — 17%. Всего в правительстве их 10% - 3 из 31 человека. Как добавила вице-премьер, по количеству женщин в парламенте Россия находится на сотом месте среди государств мира, и не пропускает вперёд только развивающиеся страны.