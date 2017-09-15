Начальником Управления МВД РФ по Екатеринбургу назначен Сергей Кулагин

Сергей Кулагин возглавил Управление МВД России по Екатеринбургу. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Сергей Кулагин стал начальником Управления МВД России по Екатеринбургу. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, назначение утверждено приказом ГУ МВД России по Свердловской области от 14 сентября 2017 года № 568.

Напомним, Сергей Кулагин временно исполнял обязанности начальника городского управления МВД с июля 2017 года, а до этого около пяти лет руководил отделом полиции № 14 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Он — выпускник Нижнетагильской школы милиции и Уральского гуманитарного института по специальности «юриспруденция». В органах МВД трудится уже около 16 лет.