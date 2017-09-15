Шнобелевская премия нашла своих гениев

Любители игорных заведений склонны повышать ставки после того, как подержат в руках крокодила или иное опасное животное. Фото: Александр Зайцев

В этот четверг прошла 27 церемония награждения ежегодной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize). Она состоялась в Гарвардском университете (штат Массачусетс). Как сообщает ТАСС, награда досталась швейцарским учёным, которые нашли способ избавится от храпа.

В этот год самым неординарным открытием стал духовой инструмент аборигенов Австралии — диджериду, который способствует устранению храпа. Руководитель проекта доктор Майло Пьюэна из Цюрихского университета вместе с командой смогли доказать, что игра на этом инструменте значительно укрепляет верхние дыхательные пути.

Премия в сфере экономики досталась австралийцам Мэтью Роклоффу и Нэнси Грир. Они выяснили, что любители игорных заведений склонны повышать ставки после того, как подержат в руках крокодила или иное опасное животное. По их мнению подобное нервное возбуждение мозг воспринимает как сигнал ложной победы.

Сферу анатомии покорил британец Джеймс Хиткоут, который выяснил, что после 30 лет уши человека увеличиваются примерно на 2 мм каждое десятилетие.

Также награды получили французские нейробиологи, которые доказали, что некоторые люди имеют особую область в мозгу отвечающая за отвращение к сыру. И итальянские учёные, узнавшие, что многие близнецы не могут различить друг-друга на фотоснимках.

Напомним, что Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) была учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований». Победа присуждается за самые абсурдные научные достижения и нестандартные идеи. Награды победителям вручают нобелевские лауреаты разных лет.