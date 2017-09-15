Свердловчане задолжали за услуги ЖКХ 25,5 миллиарда рублей

За январь-июнь стоимость жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц составила 2 тыс. 294,6 руб. Фото: Алексей Кунилов

Свердловчане задолжали за услуги ЖКХ 25,5 млрд рублей за январь-июнь 2017 года. Такие данные приводит Свердловскстат.

Отмечается, что общая задолженность жителей Свердловской области перед ресурсоснабжающими организациями выросла на 1,8 млрд руб. При этом 1 млрд руб. - безнадёжный долг, выросший за январь-июнь в два раза.

За полгода свердловчане выплатили компаниям ЖКХ 41,5 млрд руб. (95,5% от предъявленных сумм). За январь-июнь стоимость жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц составила 2 тыс. 294,6 руб.