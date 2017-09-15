Общество 15 сентября 2017, 13:04

В России появится портал с базой действующих туристических троп

Турист в "Оленьих Ручьях"

Нововведение понравится туристам. Фото: Андрей Скачков

Активисты ОП РФ собираются создать специальный портал, на котором соберут информацию обо всех действующих туристических тропах России. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Подобные тропы могут выполнять сразу несколько функций: сохранять природу, обеспечивать безопасность туристам, а при обустройстве соответствующей инфраструктуры — приносить регулярный доход в бюджет. Системы национальных троп активно развиваются за рубежом и пользуются популярностью как среди местных туристов, так и среди гостей из-за границы.

Помимо создания сайта, члены палаты намерены инициировать внесение пункта о национальных тропах в разрабатываемый проект концепции федеральной целевой программы по созданию туристических кластеров с 2019 года.

Напомним, в Свердловской области ярким примером является природный парк «Оленьи Ручьи», в котором оборудованные туристические тропы удачно вписаны в местный ландшафт. Гости парка могут с комфортом путешествовать по скалам, лесам и рекам благодаря подвесным мостам, деревянным настилам и гравийным тропинкам. При этом они имеют возможность в любой момент углубиться с маршрута в более дикие места.  

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Областная газета Свердловской области

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