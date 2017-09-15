Жители четырёх городов Среднего Урала смогут побывать на сельхозярмарках

Жители четырёх городов смогут приобрести продукты питания по приятным ценам. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Екатеринбурге и Первоуральске пройдут сельскохозяйственные выставки. По данным сайта Уральские выставки, жители четырёх городов смогут приобрести продукты питания по приятным ценам.

Сегодня традиционная сельскохозяйственная ярмарка открылась в Нижнем Тагиле (ул. Фрунзе, 39). На площадке представлена свежая мясная, рыбная, молочная, овощная продукция, колбасы, масло, творог, мёд, бакалея, орехи, сухофрукты и различные овощи от сельхозпроизводителей со всей Свердловской области.

Завтра стартует двухдневная ярмарка-продажа и в Верхней Салде (ул. Рабочей Молодёжи, 41). На ней будут представлены продовольственные товары, продукты питания и изделия народных промыслов.

В выходные, в субботу и воскресенье, ярмарки пройдут в Екатеринбурге и Первоуральске.