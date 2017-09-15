Экономика 15 сентября 2017, 13:16

Гендиректор УВЗ Александр Потапов возглавил Российско-Алжирский деловой совет

УВЗ

Руководителю УВЗ Александру Потапову поручено курировать контакты ТПП РФ с Алжиром. Фото: Алексей Кунилов

На заседании, состоявшемся в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ), гендиректор корпорации УВЗ Александр Потапов избран председателем Российско-Алжирский делового совета. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ.

Адександр Потапов будет курировать торгово-экономические отношения между Россией и Алжиром.

— То, что происходит сегодня во взаимоотношениях двух стран, безусловно, имеет положительный тренд. Вместе с тем есть ряд вопросов, которые требуют доработки, увеличения взаимных контактов, повышения их эффективности. Поэтому я считаю, что с моим назначением эта работа будет продолжаться. Мы сохраним традиции и приумножим их на благо наших государств, — прокомментировал Александр Потапов.

Как пояснили в пресс-службе ТПП РФ, по итогам 2016 года объём товарооборота между Россией и Алжиром достиг 4 млрд долларов.

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Областная газета Свердловской области

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