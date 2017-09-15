Общество 15 сентября 2017, 13:22

В метро Лондона прогремел взрыв

После взрыва в метро Лондона

В метро Лондона прогремел взрыв. Фото: лондонская пожарная бригада, Twitter

В метро Лондона прогремел взрыв, есть пострадавшие. Об этом пишет газета The Sun.

По предварительной информации, на станции метро "Парсонс Грин" в задней части поезда взорвался белый контейнер. В результате несколько человек получили ожоги лица, количество пострадавших уточняется. Все пассажиры станции эвакуированы, на месте ЧП работает полиция.

"Мы в курсе инцидента на станции "Парсонс-Грин". Позже сообщим точные данные. Сейчас закрыто движение поездов от станции "Эрлс Корт" до станции "Уимблдон" в связи с расследованием инцидента. Наземный общественный транспорт принимает билеты на метро", — говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

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Областная газета Свердловской области

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