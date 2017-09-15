В метро Лондона прогремел взрыв. Фото: лондонская пожарная бригада, Twitter

В метро Лондона прогремел взрыв, есть пострадавшие. Об этом пишет газета The Sun.

По предварительной информации, на станции метро "Парсонс Грин" в задней части поезда взорвался белый контейнер. В результате несколько человек получили ожоги лица, количество пострадавших уточняется. Все пассажиры станции эвакуированы, на месте ЧП работает полиция.

"Мы в курсе инцидента на станции "Парсонс-Грин". Позже сообщим точные данные. Сейчас закрыто движение поездов от станции "Эрлс Корт" до станции "Уимблдон" в связи с расследованием инцидента. Наземный общественный транспорт принимает билеты на метро", — говорится в сообщении местной полиции в Twitter.