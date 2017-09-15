Учёные УрФУ определили местонахождение метеорита, упавшего в ночь на 12 сентября

Вычислить место падения учёным из УрФУ помог успешный опыт отслеживания других метеоритов. Фото: Павел Ворожцов

Сотрудники лаборатории УрФУ Extra Terra Consortium исследовали данные видеосъёмок и установили примерное место падение метеорита. Космического пришельца зафиксировали системы слежения в ночь на 12 сентября.

«Во время полёта метеорит совершил несколько фрагментаций, мы предполагаем, что изначально он был метрового размера и весил тонну, но до Земли долетели небольшие осколки. Финские коллеги заняты вычислением вариантов рассеивания, поэтому точное место падения ещё не установлено. Предварительно, это район озера Селигер. Нам ещё предстоит построить траекторию полёта», — рассказал профессор УрФУ Виктор Гроховский.

Как сообщает пресс-служба вуза, определить район приземления метеорита учёным помог опыт прошлых исследований — ранее сотрудники УрФУ успешно вычислили место падения бурятского метеорита, метеорита Аннама и других небесных гостей.

Напомним, в ночь на 12 сентября над западной частью России пронёсся огненный шар, вызвав бурное обсуждение в соцсетях. Больше всего очевидцев оказалось в Ленинградской области, поэтому метеорит назвали «питерским».