Политика 15 сентября 2017, 13:30

Председателем думы Богдановича стал Юрий Гринберг

Дума Богдановича 7 созыва. Фото: facebook.com

Дума Богдановича 7 созыва. Фото: facebook.com

Вчера в думе ГО Богданович состоялось первое заседание, где депутаты выбрали председателя и заместителя председателя думы. Как рассказали "ОГ" в аппарате думы, спикером стал бывший руководитель аппарата администрации муниципалитета Юрий Гринберг, который шёл в думу как самовыдвиженец. 

Напомним, во время инаугурации Владимира Голованова, чьё избрание на пост мэра в августе было признано нелегитимным, именно Юрий Гринберг, пока другие депутаты поздравляли самопровозглашённого главу, начал зачитывать представление прокуратуры, поступившее в думу. Но один из присутствующих поднял его и унёс на руках в другую часть коридора.

Заместителем председателя думы был выбран Владимир Колмаков. 

Отметим, что выбирать нового главу будет новый состав думы. Дата заседания пока не назначена.

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Областная газета Свердловской области

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