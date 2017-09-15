Председателем думы Богдановича стал Юрий Гринберг

Дума Богдановича 7 созыва. Фото: facebook.com

Вчера в думе ГО Богданович состоялось первое заседание, где депутаты выбрали председателя и заместителя председателя думы. Как рассказали "ОГ" в аппарате думы, спикером стал бывший руководитель аппарата администрации муниципалитета Юрий Гринберг, который шёл в думу как самовыдвиженец.

Напомним, во время инаугурации Владимира Голованова, чьё избрание на пост мэра в августе было признано нелегитимным, именно Юрий Гринберг, пока другие депутаты поздравляли самопровозглашённого главу, начал зачитывать представление прокуратуры, поступившее в думу. Но один из присутствующих поднял его и унёс на руках в другую часть коридора.

Заместителем председателя думы был выбран Владимир Колмаков.

Отметим, что выбирать нового главу будет новый состав думы. Дата заседания пока не назначена.