Создатель Telegram Павел Дуров объяснил сбой в работе мессенджера

Накладка в работе программы произошла из-за резкого всплеска активности пользователей. Фото: Владимир Мартьянов

Накладка в работе программы, по сообщению Дурова, произошла из-за резкого всплеска активности пользователей. Как сообщает ТАСС, показатели сервисов программ были увеличены в пять раз.

Один из элементов сервера Telegram частично был повреждён, вследствие чего 15% пользователей, которые находились онлайн, столкнулись с проблемой подключения с 16:45 до 17:10 часов по екатеринбургскому времени. У 11% пользователей программа работала с перебоями или вовсе не работала до 18:00 часов.

Создатель программы отметил, что трудности возникли в основном у жителей Германии, Ирака и стран СНГ, в частности Узбекистана, России, Украины, Казахстана и Белоруссии.

Также Павел Дуров сказал, что подобные проблемы больше не возникнут, более того, к концу этого года мессенджер сможет выдерживать нагрузки до 20 раз больше, чем в настоящее время.

Напомним, что вечером 13 сентября ряд пользователей Telegram в России и Европе заметили сбои в работе мессенджера.