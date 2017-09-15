На ремонт пострадавшей от урагана колонии Нижнего Тагила выделено более 7 миллионов рублей

На ремонт ИК-6 Нижнего Тагила выделено 7,2 миллиона рублей. Напомним, колония значительно пострадала от урагана, случившегося летом 2017 года.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, были разрушены кровли нескольких зданий, повреждён местный сельхозучасток и ряд других объектов. Особенно пострадали медицинская часть и Дом ребёнка, в котором содержатся дети осуждённых женщин.

На ремонт первой по государственному контракту было выделено 5,1 млн рублей — 11 сентября началось восстановление кровли здания, планируется также внутренняя отделка. Капитальный ремонт Дома ребёнка обойдётся в 2,1 млн рублей, также выделенных руководством ГУФСИН. В будущем его планируют переоборудовать для совместного содержания мам и детей.