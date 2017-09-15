Общество 15 сентября 2017, 13:54

Невьянская наклонная башня стала самым популярным у туристов объектом Среднего Урала

Невьянск

Красота Невьянска привлекла свыше 70 тыс. туристов. Фото: Александр Зайцев

За июнь-август 2017 года Невьянский государственный архитектурно-художественный музей посетили свыше 70 тыс. туристов. Это значит, что Невьянская наклонная башня получила право называться самым посещаемым туристическим объектом Среднего Урала.

Как сообщает областной департамент информполитики, по 30 тыс. путешественников сумели привлечь к себе за нынешнее лето Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», природный парк «Оленьи Ручьи» и горнолыжный комплекс «Гора Белая».

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова посетили около 25 тыс. человек, а природный парк «Бажовские места» — около 20 тыс. туристов.

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Областная газета Свердловской области

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