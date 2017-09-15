Екатеринбургская студия «Маски» представила Россию на фестивале «JuventaFest»

От России только студия «Маски» получила приглашение на участие от оргкомитета международного конкурса. Фото: пресс-центр мэрии Екатеринбурга

Старшеклассники гимназии №104 Железнодорожного района Екатеринбурга стали лауреатами V Международного театрального фестиваля, который прошёл в начале недели в Сараево (Босния и Герцеговина).

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, только студия «Маски» из России получила приглашение на участие от оргкомитета международного конкурса.

Отмечается, что участники студии прошли серьёзный отбор. Они подготовили к конкурсу: перевод спектакля по антиутопиям ХХ века «Читай!» на английском языке и сделали профессиональную видеосъёмку спектакля.

«JuventaFest» — международный фестиваль театров старшей школы, его задача — сломать стереотипы и показать, что различие является преимуществом, а не недостатком.