В результате взрыва в метро Лондона пострадали 20 человек

В результате взрыва в метро Лондона пострадали 20 человек. Фото: лондонская пожарная бригада, Twitter

В результате взрыва в метро Лондона, который произошёл сегодня, 15 сентября, в час-пик, пострадали 20 человек. Об этом сообщает британская радиостанция LBC.

По информации радиостанции, медики забирают с места ЧП людей с травмами, в основном это ожоги. На станции метро "Парсонс Грин" работают полицейские, пожарная бригада и вертолёт экстренных служб.

"Пока слишком рано, чтобы называть точную причину пожара. Полицейские продолжают расследование, станция остаётся оцепленной. Просим жителей Лондона соблюдать спокойствие и избегать этого района", - говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

По предварительной информации, на станции метро "Парсонс Грин" в задней части поезда взорвался предмет, находящийся в белом ведре и пластиковом пакете. Сейчас количество пострадавших уточняется. Закрыто движение поездов от станции "Эрлс Корт" до станции "Уимблдон"