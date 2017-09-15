Политика 15 сентября 2017, 14:50

Евгений Куйвашев подписал «дорожную карту» помощи обманутым дольщикам и пайщикам

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев постоянно держит под контролем ситуацию с долгостроями на Среднем Урале. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал «дорожную карту» помощи обманутым дольщикам и пайщикам Среднего Урала. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Речь идёт о плане графике мер, которые руководство региона намерено предпринять для решения проблем, связанных со строительством 18 объектов.

Напомним, областная власть уже несколько лет занимается проблемами обманутых дольщиков и пайщиков: помогает в поиске новых инвесторов для окончания строительства домов, способствует ускорению оформления документов, необходимых для сдачи жилых зданий в эксплуатацию.

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Областная газета Свердловской области

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