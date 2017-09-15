Евгений Куйвашев постоянно держит под контролем ситуацию с долгостроями на Среднем Урале. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал «дорожную карту» помощи обманутым дольщикам и пайщикам Среднего Урала. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Речь идёт о плане графике мер, которые руководство региона намерено предпринять для решения проблем, связанных со строительством 18 объектов.

Напомним, областная власть уже несколько лет занимается проблемами обманутых дольщиков и пайщиков: помогает в поиске новых инвесторов для окончания строительства домов, способствует ускорению оформления документов, необходимых для сдачи жилых зданий в эксплуатацию.