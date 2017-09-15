Mercedes-Benz отзывает на ремонт 8,3 тысячи автомобилей в России

В России отзывают на ремонт более 8,3 тыс. автомобилей Mercedes-Benz GLE и купе Е-класса, а также 58 машин С, GLС и S-классов. Причинами послужили проблемы электроусилителя рулевого управления и в натяжителях ремня безопасности, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz (GLE и купе Е-класса), реализованные с 2015 по 2016 годы с VIN-кодами согласно приложению, а также машины С, GLС и S-классов, проданные в 2016-2017 годах. Ремонт будет бесплатным для владельцев.

Водителям необходимо сопоставить VIN-код ТС с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Также представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев Mercedes-Benz, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону.

- Причиной отзыва более 8,3 тыс. машин марки стало негерметичное штекерное соединение на электроусилителе рулевого управления. На ТС заменят штекерное усиления. 58 автомобилей Mercedes-Benz отзывают из-за возможного несоответствия спецификации соотношения рабочих веществ в опредёленных пиропатронах натяжителя ремня безопасности. При ремонте специалисты заменят передний левый натяжитель ремня безопасности, - рассказали в Росстандарте.