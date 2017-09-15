В тридцатку лучших директоров школ России вошли 6 человек из Екатеринбурга

В тридцатку лучших директоров школ России вошли 6 человек из Екатеринбурга. Сегодня на сайте конкурса «Директор школы», был опубликован документ с именами 30 руководителей школ, которые примут участие в следующем туре.

Из ранее заявленных 9 участников, в следующий этап прошли только 6 человек Елена Белова (школа № 43), Светлана Камка (школа № 107), Ирина Краева (школа № 143), Алексей Крылов (лицей № 180), Екатерина Мухаметшина (школа № 29) и Светлана Палкина (школа № 137).

Именно они отправятся в Москву на очный этап (с 30 октября по 3 ноября), где и поборются за звание «Директор школы-2017».