Проблемы со зрением имеет каждый 8-й ребёнок в Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Нарушения зрения остаются лидирующим заболеванием у детей Свердловской области. Об этом «ОГ» сообщила главный областной педиатр Любовь Малямова.

Самое большое количество случаев на 1000 человек среди всех болезней у детей и подростков составляют именно нарушения зрения. С годами этот показатель остаётся на высоком уровне: в 2013 было зарегистрировано 121 случай на 1000 человек, в 2014 — 119, в 2015 — 117, в 2016 — 119. Для сравнения, болезни эндокринной системы, являющиеся одним из «уральских» недугов, в 2016 году составили только 34 случая на 1000 человек.

По словам Любови Малямовой, своей устойчивостью отрицательная тенденция обязана гаджетам, которыми многие современные начинают пользоваться уже в раннем возрасте. Физиологически непривычное для глаз свечение от мониторов и экранов, высокая яркость вкупе с отсутствием перерывов на отдых — всё это приводит к снижению зрения даже у изначально здоровых детей.